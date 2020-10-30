В период пандемии без работы оставались не только граждане предпенсионного возраста, и молодые. Однако, несмотря на это, российское правительство отклонило законопроект думского коммуниста, предложившего снизить пенсионный возраст для мужчин и женщин.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект. В финансово-экономическом обосновании к документу нет необходимых расчётов и аргументации изменений. Документ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств", — говорится в отзыве Кабмина, одобренном на заседании правительственной комиссии.

Как сообщает "Правда.Ру", коммунист предлагал вернуться к старой схеме, когда женщины выходили на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины в 60.