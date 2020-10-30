В период пандемии без работы оставались не только граждане предпенсионного возраста, и молодые. Однако, несмотря на это, российское правительство отклонило законопроект думского коммуниста, предложившего снизить пенсионный возраст для мужчин и женщин.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект. В финансово-экономическом обосновании к документу нет необходимых расчётов и аргументации изменений. Документ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств", — говорится в отзыве Кабмина, одобренном на заседании правительственной комиссии.
Как сообщает "Правда.Ру", коммунист предлагал вернуться к старой схеме, когда женщины выходили на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины в 60.
"Идея законопроекта состояла в том, чтобы вернуться к советской системе по возрасту выхода на пенсию, это 55 лет женщинам, 60 — мужчинам", — пояснил автор документа депутата Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
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