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Житель Дзержинска насмерть обварился кипятком из трубы в туалете
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  • Опубликована сегодня в 17:18

Житель Дзержинска насмерть обварился кипятком из трубы в туалете

Житель Дзержинска погиб в туалете своей собственной квартиры из-за повреждённой трубы горячей воды, сообщает "Правда.Ру".

Трагедия произошла вечером 26 октября. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и получил ожоги кипятком из повреждённой трубы в туалете. Его 83-летний отец пытался помочь своему сыну, но сам тоже получил ожоги и был доставлен в больницу.

Отец и сын вели асоциальный образ жизни, злоупотребляя спиртными напитками. В их квартире за неуплату была отключена горячая вода, а заглушка находилась на стояке в туалете. Следователи считают, что погибший сам повредит трубу.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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