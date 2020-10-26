21-летний житель Москвы жестоко избил двоих маленьких детей своей сожительницы — трёхлетнего мальчика и полуторагодовалую девочку.

Как сообщает "Правда.Ру", это произошло 15 августа в Капотне.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и из чувства неприязни избил детей. Девочка получила черепно-мозговую травму, переломы костей и другие повреждения. Мальчик также получил ЧМТ и множественные ушибы.

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу.

Обвиняемый находится в СИЗО, его дело будет рассматриваться в Люблинском районном суде.