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21-летний москвич пойдёт под суд за избиение детей сожительницы
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  • Опубликована сегодня в 19:28

21-летний москвич пойдёт под суд за избиение детей сожительницы

21-летний житель Москвы жестоко избил двоих маленьких детей своей сожительницы — трёхлетнего мальчика и полуторагодовалую девочку.

Как сообщает "Правда.Ру", это произошло 15 августа в Капотне.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и из чувства неприязни избил детей. Девочка получила черепно-мозговую травму, переломы костей и другие повреждения. Мальчик также получил ЧМТ и множественные ушибы.

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу.

Обвиняемый находится в СИЗО, его дело будет рассматриваться в Люблинском районном суде.

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