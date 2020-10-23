В Астраханской области будут судить женщину, которая убила своего 12-летнего сына, а его тело замуровала в бетон, сообщает "Правда.Ру".
Убийство произошло в марте этого года. Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребёнка. По её словам, мальчик пропал по дороге в школу.
Она пыталась всячески запутать следователей и говорила, что её сына несколько раз видели рядом с домом.
В июне тело мальчика было найдено под полом нежилого дома, где ранее проживала мать-преступница.
Как сообщает ren. tv, экспертиза признала женщину вменяемой. Дело передано в суд.
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