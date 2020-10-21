Около 50% россиян, работающих удалённо хотели бы совместить работу с посещением других стран или регионов нашей страны, сообщает "Правда.Ру".

Более трети российских граждан ради своей мечты готовы даже провести две недели на карантине в том месте, куда они поедут путешествовать и работать.

"Почти половина респондентов (43%) из России размышляют о бронировании жилья для удалённой работы, в то время как 36% готовы к карантину по прибытии в пункт назначения при условии, что смогут работать дистанционно", - сообщается в результатах опроса системы онлайн-бронирования отелей Booking. com среди более 50 тысяч респондентов.

45% опрошенных планируют в ближайший год побывать в тех регионах России, где они ещё не были.