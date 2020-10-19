Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.10.2020 : 77,9644
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.10.2020 : 91,3041
В Забайкалье все школы перевели на дистанционное обучение
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 18:52

В Забайкалье все школы перевели на дистанционное обучение

Власти Забайкальского края перевели все школы на дистанционное обучение. Данная мера связана с ростом числа случаев заражения COVID-19, сообщает "Правда.Ру".

"Все школы, которые могут работать удалённо, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели", — отметил глава региона Александр Осипов.

Также он считает, что для того чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией в детских садах необходимо уменьшить количество воспитанников в группах.

Фото: pixabay.com

Мир

Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО

Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия является самодостаточной страной, армия которой в состоянии защитить её в случае внешней угрозы.

Читать полностью
Лукашенко назвал опыт Белоруссии в борьбе с COVID-19 бесценным для всего мира

Лукашенко назвал опыт Белоруссии в борьбе с COVID-19 бесценным для всего мира

Медицинская практика, разработанная в республике, является уникальной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Читать полностью

Общество

Путин поблагодарил педагогов за работу в период пандемии COVID-19

Путин поблагодарил педагогов за работу в период пандемии COVID-19

Несмотря на повышенную нагрузку педагоги справились со своими задачами, заявил президент.

Читать полностью
Отели на черноморском побережье почти раскуплены на Новый год

Отели на черноморском побережье почти раскуплены на Новый год

Россияне начали бронировать на Новый год популярные отели Краснодарского края и Крыма.

Читать полностью

Новости