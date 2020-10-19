Власти Забайкальского края перевели все школы на дистанционное обучение. Данная мера связана с ростом числа случаев заражения COVID-19, сообщает "Правда.Ру".

"Все школы, которые могут работать удалённо, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели", — отметил глава региона Александр Осипов.

Также он считает, что для того чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией в детских садах необходимо уменьшить количество воспитанников в группах.

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