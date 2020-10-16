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В Подмосковье задержали двух иностранцев, отдавших своего ребёнка чужому человеку
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  • Опубликована сегодня в 15:03

В Подмосковье задержали двух иностранцев, отдавших своего ребёнка чужому человеку

В Москве задержали двух иностранных граждан, которые пытались отдать своего новорожденного ребёнка постороннему человеку.

Инцидент произошёл 13 октября, сообщает портал anews. com. Правоохранителям удалось задержать иностранцев в момент передачи двухмесячного малыша ребёнка, сообщает "Правда.Ру".

Сотрудники полиции также изъяли у них отказ от ребёнка и медицинские документы о здоровье младенца.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay

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