Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия является самодостаточной страной, армия которой в состоянии защитить её в случае внешней угрозы, поэтому она не планирует вступать в какие-либо военно-политические блоки, в том числе и в НАТО.
Сербия не намерена принимать участие в международных учениях ни со структурами Европы и США, ни с пророссийскими блоками.
"Сербия будет защищать свою территорию, не вступая ни в какие военные структуры. Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством, которое придерживается политики военного нейтралитета", — отметил Вучич.
Как сообщает "Правда.Ру", ЕС высоко оценили позицию Вучича.
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