Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия является самодостаточной страной, армия которой в состоянии защитить её в случае внешней угрозы, поэтому она не планирует вступать в какие-либо военно-политические блоки, в том числе и в НАТО.

Сербия не намерена принимать участие в международных учениях ни со структурами Европы и США, ни с пророссийскими блоками.

"Сербия будет защищать свою территорию, не вступая ни в какие военные структуры. Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством, которое придерживается политики военного нейтралитета", — отметил Вучич.

Как сообщает "Правда.Ру", ЕС высоко оценили позицию Вучича.