Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.10.2020 : 77,2855
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.10.2020 : 91,0732
Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 17:45

Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия является самодостаточной страной, армия которой в состоянии защитить её в случае внешней угрозы, поэтому она не планирует вступать в какие-либо военно-политические блоки, в том числе и в НАТО.

Сербия не намерена принимать участие в международных учениях ни со структурами Европы и США, ни с пророссийскими блоками.

"Сербия будет защищать свою территорию, не вступая ни в какие военные структуры. Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством, которое придерживается политики военного нейтралитета", — отметил Вучич.

Как сообщает "Правда.Ру", ЕС высоко оценили позицию Вучича.

Мир

Лукашенко назвал опыт Белоруссии в борьбе с COVID-19 бесценным для всего мира

Лукашенко назвал опыт Белоруссии в борьбе с COVID-19 бесценным для всего мира

Медицинская практика, разработанная в республике, является уникальной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Читать полностью
Во Франции введут запрет на использование диких животных в цирках

Во Франции введут запрет на использование диких животных в цирках

Об этом заявила министр экологии Барбара Помпили.

Читать полностью

Общество

Путин поблагодарил педагогов за работу в период пандемии COVID-19

Путин поблагодарил педагогов за работу в период пандемии COVID-19

Несмотря на повышенную нагрузку педагоги справились со своими задачами, заявил президент.

Читать полностью
Отели на черноморском побережье почти раскуплены на Новый год

Отели на черноморском побережье почти раскуплены на Новый год

Россияне начали бронировать на Новый год популярные отели Краснодарского края и Крыма.

Читать полностью

Новости