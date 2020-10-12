В Нижегородской области в посёлке Большие Орлы злоумышленник обстрелял рейсовый автобус. В результате три человека были ранены, четыре человека погибли.

Преступник скрывался в лесу.

Как сообщает "Правда.Ру", позже его удалось задержать.

Стрелявшим оказался мужчина, на вид которому около 40 лет.

Известно, что он заранее готовился к нападению и ждал автобус на остановке.