В Нижегородской области в посёлке Большие Орлы злоумышленник обстрелял рейсовый автобус. В результате три человека были ранены, четыре человека погибли.
Преступник скрывался в лесу.
Как сообщает "Правда.Ру", позже его удалось задержать.
Стрелявшим оказался мужчина, на вид которому около 40 лет.
Известно, что он заранее готовился к нападению и ждал автобус на остановке.
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