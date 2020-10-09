Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе одного из совещаний по вопросам здравоохранения заявил, что медицинская практика, разработанная в республике, является уникальной. Она помогает успешно вести борьбу с COVID-19. Он считает, что опыт Белоруссии в этом плане "бесценен для всего мира", потому что в ходе "пиковых" моментов пандемии власти страны не закрыли границы, не ввели комендантский час и другие ограничения.
"Тот опыт, который мы получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира.
То есть мы наработали бесценный опыт борьбы с коронавирусом, который надо сегодня использовать", — уверен белорусский лидер.
Как сообщает "Правда.Ру", Лукашенко отметил, что другие страны только недавно начали отменять карантинные ограничения. Но в условиях пандемии важно помнить: стоит обойтись "без перегибов".
"Давайте не будем рекомендовать то, что в принципе невозможно в жизни", — заявил Лукашенко.
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