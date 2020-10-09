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Лукашенко назвал опыт Белоруссии в борьбе с COVID-19 бесценным для всего мира
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  • Опубликована сегодня в 0:06

Лукашенко назвал опыт Белоруссии в борьбе с COVID-19 бесценным для всего мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе одного из совещаний по вопросам здравоохранения заявил, что медицинская практика, разработанная в республике, является уникальной. Она помогает успешно вести борьбу с COVID-19. Он считает, что опыт Белоруссии в этом плане "бесценен для всего мира", потому что в ходе "пиковых" моментов пандемии власти страны не закрыли границы, не ввели комендантский час и другие ограничения.

"Тот опыт, который мы получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира.

То есть мы наработали бесценный опыт борьбы с коронавирусом, который надо сегодня использовать", — уверен белорусский лидер.

Как сообщает "Правда.Ру", Лукашенко отметил, что другие страны только недавно начали отменять карантинные ограничения. Но в условиях пандемии важно помнить: стоит обойтись "без перегибов".

"Давайте не будем рекомендовать то, что в принципе невозможно в жизни", — заявил Лукашенко.

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