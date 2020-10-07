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В Нижегородской области гостьи украли у пенсионерки 130 тыс. рублей
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  • Опубликована сегодня в 17:00

В Нижегородской области гостьи украли у пенсионерки 130 тыс. рублей

Жительница Нижегородской области после ухода гостей обнаружила, что у неё исчезли 130 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, неизвестные женщины пришли к пенсионерке в дом, в котором дверь была не заперта. Они пообщались с хозяйкой, а потом попросили у неё воды.

На какое-то время гостьи остались в комнате одни, а после того, как они ушли, пожилая женщина заметила пропажу денег.

Одну из подозреваемых задержали в Рязанской области, а её сообщница сама явилась в полицию с повинной, сообщает "Правда.Ру".

Часть украденных средств вернули потерпевшей. Ведётся следствие.

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