Российский президент Владимир Путин заявил, что все учителя, работающие в условиях пандемии коронавируса, заслуживают звания "Учитель года", сообщает "Правда.Ру".
"Обычно в начале октября подводятся итоги всероссийского конкурса "Учитель года", но сегодня по объективным причинам он состоится чуть позже. Но считаю, что по большому счету этого звания сегодня заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии", — отметил глава государства.
Путин добавил, что несмотря на повышенную нагрузку, педагоги справились со своими задачами.
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