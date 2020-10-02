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Во Франции введут запрет на использование диких животных в цирках
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  • Опубликована сегодня в 0:05

Во Франции введут запрет на использование диких животных в цирках

Власти Франции намерены ввести запрет на использование диких животных в передвижных цирках, разведение норок на меха и содержание дельфинов и косаток в дельфинариях, сообщает "Правда.Ру".

Министр экологии Барбара Помпили заявила, что данное решение правительства можно считать "исторической победой" ведущих групп по защите прав животных.

"Настало время открыть новую эру в наших отношениях с дикими животными", — сказала министр.

Когда точно изменения вступят в силу, как неизвестно, что сообщается, что это будет сделано в ближайшие несколько лет.

Стоит отметить, что запрет будет касаться только передвижных цирков. Он не будет распространяться на зоопарки, шоу и аттракционы.

Кроме того, три французских морских аквариума больше не смогут разводить новых дельфинов или косаток. Помпили заявила, что во Франции также не будут строить новые морские аквариумы.

Для тех животных, которые сейчас содержатся в неволе, будут созданы заповедники.

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