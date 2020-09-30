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Отели на черноморском побережье почти раскуплены на Новый год
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  • Опубликована сегодня в 17:44

Отели на черноморском побережье почти раскуплены на Новый год

Российские туристы забронировали почти все номера в отелях Крыма и Краснодарского края.

"Россияне начали бронировать на Новый год популярные отели Краснодарского края и Крыма. На фоне общего беспокойства и снижения глубины продаж мы сейчас фиксируем, что ликвидные, популярные средства размещения, которые пользуются основным спросом, они уже практически раскуплены на Новый год", — сообщил генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.

Также россияне часто бронируют номера в отелях, расположенных в Московской области и на Алтае.

"Также мы сейчас фиксируем значительный рост количества бронирующих туры на следующее лето в рамках акций раннего бронирования. Основной спрос приходится на наше Черноморское побережье — Краснодарский край и Крым. И в первую очередь это касается гостиниц уровня 3-5 звёзд. Что касается выездных направлений, то здесь особой популярностью по-прежнему пользуется Турция", — сказал Уманский.

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