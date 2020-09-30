Российские туристы забронировали почти все номера в отелях Крыма и Краснодарского края.

"Россияне начали бронировать на Новый год популярные отели Краснодарского края и Крыма. На фоне общего беспокойства и снижения глубины продаж мы сейчас фиксируем, что ликвидные, популярные средства размещения, которые пользуются основным спросом, они уже практически раскуплены на Новый год", — сообщил генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский.

Также россияне часто бронируют номера в отелях, расположенных в Московской области и на Алтае.