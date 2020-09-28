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Приезжий строитель украл инструменты с объекта, на котором работал
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  • Опубликована сегодня в 19:20

Приезжий строитель украл инструменты с объекта, на котором работал

Рабочий украл строительные инструменты с объекта, на котором работал, сообщает "Правда.Ру". С заявлением в полицию обратился представитель строительной компании.

"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину подозреваемого в хищении строительных инструментов", — сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

По его словам, из квартиры, расположенной на Пречистенской набережной, были украдены строительные инструменты на сумму 180 тысяч рублей.

В результате сотрудники полиции задержали 33-летнего приезжего мужчину. В отношении него заведено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса — "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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