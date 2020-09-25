Члены британской королевской семьи отказались от комментариев по поводу выступления принца Гарри.
Как сообщает "Правда.Ру", 23 сентября герцог Сассекский выступил в эфире канала АВС вместе с Меган Маркл. Он обратился к жителям США с призывов принять участие в предстоящих президентских выборах.
"По мере приближения ноября этого года жизненно важно отвергать разжигание ненависти, дезинформацию и онлайн-негатив", — заявил принц Гарри.
На обращение британских СМИ Букингемский дворец ответил, что воздержится от комментариев.
"Герцог не работает на королевский двор, и любые заявления, с которыми он выступает, сделаны в личном качестве", — подчеркнул пресс-атташе.
В ответ на возникшую ситуацию американская сторона попыталась оправдаться, пояснив, что выступление принца Гарри не связано с поддержкой какого-то конкретного кандидата, его цель — призвать американцев ответственно отнестись к выполнению гражданского долга.
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