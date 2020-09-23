Депутаты комитета Госдумы отклонили законопроект фракции ЛДПР об объявлении 31 декабря выходным днём.
"Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании рекомендовал нижней палате отклонить законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря", — говорится в сообщении нижней палаты российского парламента.
Согласно тексту законопроекта думской фракции предполагалось сохранение общего количества рабочих дней в году, сообщает "Правда.Ру".
"Документом устанавливается, что правительство РФ переносит выходные дни таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным, если этот день не является таковым согласно календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранятся в том же объеме. Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами", — считают авторы законопроекта — депутаты фракции ЛДПР в Госдуме.
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