Жители Вологды организовали в ангаре у железной дороги цех по производству контрафактного алкоголя под видом напитков известных брендов, сообщает "Правда.Ру".

Согласно информации, предоставленной пресс-службой МВД, производством поддельного алкоголя занимались четверо местных жителей.

Им удавалось изготавливавать продукцию, которую на первый взгляд было сложно отличить от оригинала. Но экспертиза показала, что весь алкоголь — это контрафакт.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из ангара около 6 тыс. бутылок поддельного алкоголя, а также средства его производства, поддельные акцизные марки и упаковку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.