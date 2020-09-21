Жители Вологды организовали в ангаре у железной дороги цех по производству контрафактного алкоголя под видом напитков известных брендов, сообщает "Правда.Ру".
Согласно информации, предоставленной пресс-службой МВД, производством поддельного алкоголя занимались четверо местных жителей.
Им удавалось изготавливавать продукцию, которую на первый взгляд было сложно отличить от оригинала. Но экспертиза показала, что весь алкоголь — это контрафакт.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли из ангара около 6 тыс. бутылок поддельного алкоголя, а также средства его производства, поддельные акцизные марки и упаковку.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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