Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен продолжать политический курс, направленный на укрепление союза с Соединёнными Штатами Америки. Также он надеется на то, что Токио установит стабильные отношения с Китаем и Россией.
Эти заявления Суга сделал во время своей первой пресс-конференции в качестве премьер-министра после приведения к присяге в среду.
Теперь он — официальный преемник Синдзо Абэ, который занимал пост премьер-министра в течение 8 лет.
Новый премьер-министр заявил, что планирует сохранить около половины состава кабинета своего предшественника.
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