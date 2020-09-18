Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен продолжать политический курс, направленный на укрепление союза с Соединёнными Штатами Америки. Также он надеется на то, что Токио установит стабильные отношения с Китаем и Россией.

Эти заявления Суга сделал во время своей первой пресс-конференции в качестве премьер-министра после приведения к присяге в среду.

Теперь он — официальный преемник Синдзо Абэ, который занимал пост премьер-министра в течение 8 лет.

Новый премьер-министр заявил, что планирует сохранить около половины состава кабинета своего предшественника.