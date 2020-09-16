В Минпросвещения пояснили, в каких случаях доплата за классное руководство может быть отменена, сообщает "Правда.Ру".
"Применительно к порядку, установленному при распределении учебной нагрузки на новый учебный год, в коллективном договоре могут быть предусмотрены положения, связанные с осуществлением педагогическими работниками классного руководства в классах. Возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному руководству", — говорится в разъяснении Минпросвещения РФ.
Стоит отметить, что более 74% российских учителей являются классными руководителями.
"При регулировании вопросов, связанных с классным руководством, рекомендуется использовать тот же порядок, что и при распределении учебной нагрузки на новый учебный год. Если классное руководство возложено на педагога не с начала месяца, то размер вознаграждения будет исчисляться пропорционально отработанному времени", — разъяснило Министерство.
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