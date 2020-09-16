В Минпросвещения пояснили, в каких случаях доплата за классное руководство может быть отменена, сообщает "Правда.Ру".

"Применительно к порядку, установленному при распределении учебной нагрузки на новый учебный год, в коллективном договоре могут быть предусмотрены положения, связанные с осуществлением педагогическими работниками классного руководства в классах. Возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному руководству", — говорится в разъяснении Минпросвещения РФ.

Стоит отметить, что более 74% российских учителей являются классными руководителями.