Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.09.2020 : 75,1884
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.09.2020 : 89,3614
Минпросвещения утвердило условия отмены доплаты за классное руководство
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 17:23

Минпросвещения утвердило условия отмены доплаты за классное руководство

В Минпросвещения пояснили, в каких случаях доплата за классное руководство может быть отменена, сообщает "Правда.Ру".

"Применительно к порядку, установленному при распределении учебной нагрузки на новый учебный год, в коллективном договоре могут быть предусмотрены положения, связанные с осуществлением педагогическими работниками классного руководства в классах. Возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному руководству", — говорится в разъяснении Минпросвещения РФ.

Стоит отметить, что более 74% российских учителей являются классными руководителями.

"При регулировании вопросов, связанных с классным руководством, рекомендуется использовать тот же порядок, что и при распределении учебной нагрузки на новый учебный год. Если классное руководство возложено на педагога не с начала месяца, то размер вознаграждения будет исчисляться пропорционально отработанному времени", — разъяснило Министерство.

Мир

Власти Марокко открывают границы для российских туристов

Власти Марокко открывают границы для российских туристов

Посетить страну смогут граждане тех стран, которым не нужно оформлять визу.

Читать полностью
Трамп предложил жителям Северной Каролины дважды проголосовать на выборах

Трамп предложил жителям Северной Каролины дважды проголосовать на выборах

Это позволит убедиться в прозрачности системы голосования по почте.

Читать полностью

Общество

Добровольческий форум #МыВместе прошёл в Ростове-на-Дону

Добровольческий форум #МыВместе прошёл в Ростове-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в добровольческом форуме #МыВместе, который прошел 9 сентября в регионе.

Читать полностью
Собственников участков в Подмосковье оштрафовали за борщевик

Собственников участков в Подмосковье оштрафовали за борщевик

Об этом сообщила глава министерства имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Читать полностью

Новости