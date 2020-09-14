В Петербурге сотрудники полиции задержали злоумышленника, который угрожал поджечь Шведскую лютеранско-евангелическую церковь Святой Екатерины на Малой Конюшенной.
Как сообщает "Правда.Ру", при себе у мужчины была 10-литровая канистра бензина.
Он заявил, что намерен поджечь здание.
Но преступнику не удалось реализовать свой план. На произошедшее оперативно среагировала вахтёр, которая вызвала полицию. Прибывшие правоохранители задержали несостоявшегося поджигателя, его доставили в территориальный отдел МВД.
Задержанным оказался 40-летний безработный местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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