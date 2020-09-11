В рязанских средствах массовой информации и социальных сетях появилось сообщение о том, что в одной из школ региона с родителей учащихся начальных классов взимается плата за питание.

Губернатор Рязанской области на своей странице написал о том, что родители школьников получили договоры на долевую оплату питания.

В региональном управлении образования и молодежной политики пояснили, что договоры будут уничтожены до конца текущей недели.

Как сообщает "Правда.Ру", в настоящее время прокуратура проводит проверку по данному факту, так как с 1 сентября этого года государства гарантировало ученикам 1-4 классов бесплатные обеды.

Напомним, что данное решение было принятом российским президентом Владимиром Путиным озвучено в рамках ежегодного послания Федеральному собранию. Соответствующий закон подписан главой государства в марте текущего года.