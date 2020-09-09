За неделю владельцам и арендаторам земель различного назначения выписали 1,5 миллиона рублей штрафов за борщевик и несохранение почв в Московской области.

"По результатам контрольных проверок, инспекторами, за борщевик оштрафованы шесть правообладателей на сумму более 800 тысяч рублей, а 13 правообладателей — за отсутствие необходимых мер по сохранению плодородности и защите почв сельскохозяйственного назначения на сумму 680 тысяч рублей", — приводятся в сообщении пресс-службы слова главы министерства имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Она также отметила, что полученные от штрафов средства будут направлены в бюджеты муниципальных округов на развитие инфраструктуры.