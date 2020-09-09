Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.09.2020 : 75,591
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.09.2020 : 89,4771
Собственников участков в Подмосковье оштрафовали за борщевик
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 17:01

Собственников участков в Подмосковье оштрафовали за борщевик

За неделю владельцам и арендаторам земель различного назначения выписали 1,5 миллиона рублей штрафов за борщевик и несохранение почв в Московской области.

"По результатам контрольных проверок, инспекторами, за борщевик оштрафованы шесть правообладателей на сумму более 800 тысяч рублей, а 13 правообладателей — за отсутствие необходимых мер по сохранению плодородности и защите почв сельскохозяйственного назначения на сумму 680 тысяч рублей", — приводятся в сообщении пресс-службы слова главы министерства имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Она также отметила, что полученные от штрафов средства будут направлены в бюджеты муниципальных округов на развитие инфраструктуры.

Мир

Власти Марокко открывают границы для российских туристов

Власти Марокко открывают границы для российских туристов

Посетить страну смогут граждане тех стран, которым не нужно оформлять визу.

Читать полностью
Трамп предложил жителям Северной Каролины дважды проголосовать на выборах

Трамп предложил жителям Северной Каролины дважды проголосовать на выборах

Это позволит убедиться в прозрачности системы голосования по почте.

Читать полностью

Общество

В горах Сочи открылась выставка

В горах Сочи открылась выставка "Фаберже"

Выставка, посвященная искусству знаменитого ювелира, открылась в культурно-этнографическом центре "Моя Россия" горного курорта "Роза Хутор".

Читать полностью

"Российская студенческая весна" собирает юных творцов в Ростове-на-Дону

Молодым россиянам предоставили возможность продемонстрировать таланты на открывшемся 5 сентября в Ростове-на-Дону фестивале "Российская студенческая весна — весна Поб﻿еды".

Читать полностью

Новости