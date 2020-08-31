Следователи до сих пор не могут предъявить обвинение бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого арестовали два месяца назад по делу об организации заказных убийств, совершённых 15 лет назад.

В то время, когда проходило расследование убийства предпринимателя Евгения Зори, городская прокуратура Хабаровска признала его невиновным.

Отменить это решение теперь сможет только Мосгорсуд.

Как сообщает "Правда.Ру", у расстрелянного в 2004 году бизнесменп, торговавшего продуктами, был конфликт с Сергеем Фургалом — они не поделили завод, выпускавший железобетонные изделия.

По версии следствия, Фургал, проиграв конкуренту в суде, решил заказать его убийство. Сразу после совершения преступления Фургала задержали, но позже отпустили, так как против него не было доказательств.

Кка сообщает "Ъ", есть показания по нескольким эпизодам, что Фургал выплачивал силовикам взятки на постоянной основе — "вторую зарплату".

СК РФ не имеет права проигнорировать постановление хабаровского следователя от 2004 года. Это можно сделать только через суд.