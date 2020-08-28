Майк Пенс намерен баллотироваться на пост вице-президента США.

Он выразил благодарность Дональду Трампу за проявленное доверие, а членов республиканской партии поблагодарил за поддержку. Новый срок службы составит четыре года.

Пенс заявил, что намерен решить вопрос с примнением насилия в отношении афроамериканцев. Он отметил, что жителям США не нужно выбирать, чью сторону им занять.