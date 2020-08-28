Майк Пенс намерен баллотироваться на пост вице-президента США.
Он выразил благодарность Дональду Трампу за проявленное доверие, а членов республиканской партии поблагодарил за поддержку. Новый срок службы составит четыре года.
Пенс заявил, что намерен решить вопрос с примнением насилия в отношении афроамериканцев. Он отметил, что жителям США не нужно выбирать, чью сторону им занять.
"Горькая правда состоит в том, что вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена. С президентом Трапом мы будем с теми, кто стоит на тонкой голубой линии, и мы не будем сокращать финансирование полиции — ни сейчас, ни когда-либо", — заявил Майк Пенс, напомнив, что Байден намерен сократить финансирование полиции.
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