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Экоактивистка Грета Тунберг снова возвращается в школу
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  • Опубликована сегодня в 16:38

Экоактивистка Грета Тунберг снова возвращается в школу

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая стала известна во всём мире своими выступлениями против принципов экологической политики мировых лидеров, в этом году снова вернётся в школу. У неё уже закончился академический отпуск, и теперь Грета снова прододжит учёбу.

"Мой академический год закончился, и так здорово снова вернуться в школу!" — написала Тунберг в Instagram.

Стоит напоминить, что 16-летняя жительница Швеции в прошлом году активно призывала спасать экологию. Кроме того, она активно выступала против мировых лидеров, которые, по её мнению, ничего не делают для спасения нашей планеты.

Также Тунберг заявила, что очень рада тому, что мир охватила пандемия коронавируса, так как это помогло улучшить экологию.

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