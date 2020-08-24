В магазине, расположенном при театральном музее имени Бахрушина в Москве, частично обрушился потолок.
"В помещении музейного магазина произошло отслоение части штукатурного состава потолочного покрытия цокольного этажа. В это время в зале находился сотрудник музея, он не пострадал", — сообщили в пресс-службе музея.
Пострадавшей женщине вызвали "скорую помощь." Серьёзных травм у неё не было. На месте ЧП работают сотрудники безопасности и инженерные службы. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.
В музее напомнили, что в здании не было ремонта более года. Реставрационные работы запланированы на 2021-2023 гг.
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