В магазине, расположенном при театральном музее имени Бахрушина в Москве, частично обрушился потолок.

"В помещении музейного магазина произошло отслоение части штукатурного состава потолочного покрытия цокольного этажа. В это время в зале находился сотрудник музея, он не пострадал", — сообщили в пресс-службе музея.

Пострадавшей женщине вызвали "скорую помощь." Серьёзных травм у неё не было. На месте ЧП работают сотрудники безопасности и инженерные службы. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.

В музее напомнили, что в здании не было ремонта более года. Реставрационные работы запланированы на 2021-2023 гг.