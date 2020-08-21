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Дегтярёв возьмёт ипотеку, чтобы купить квартиру в Хабаровске
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  • Опубликована сегодня в 0:05

Дегтярёв возьмёт ипотеку, чтобы купить квартиру в Хабаровске

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о том, что собирается приобрести квартиру в Хабаровске.

Для реализации этой цели он намерен взять испотеку, так как у чиновника нет необходимой суммы для покупки жилья в регионе.

Дегтярёв также сообщил, что планирует проживать в Хабаровске с супругой и детьми.

"Сумму всю, конечно, мы сразу не внесем. Придется брать ипотеку, это точно", — утверждает глава региона.

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