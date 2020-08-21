Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о том, что собирается приобрести квартиру в Хабаровске.

Для реализации этой цели он намерен взять испотеку, так как у чиновника нет необходимой суммы для покупки жилья в регионе.

Дегтярёв также сообщил, что планирует проживать в Хабаровске с супругой и детьми.