Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о том, что собирается приобрести квартиру в Хабаровске.
Для реализации этой цели он намерен взять испотеку, так как у чиновника нет необходимой суммы для покупки жилья в регионе.
Дегтярёв также сообщил, что планирует проживать в Хабаровске с супругой и детьми.
"Сумму всю, конечно, мы сразу не внесем. Придется брать ипотеку, это точно", — утверждает глава региона.
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