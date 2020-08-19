Министерство труда в Германии приняло решение ввести в стране сокращённую рабочую неделю. Теперь граждане будут работать четыре дня в неделю.
Чиновники считают, что данная мера поможет стране преодолеть последствия эклномического кризиса.
"Нужны хорошие и прагматичные идеи, чтобы вместе пройти через кризис", — заявил глава министерства Хубертус Хайль.
Как сообщает "Правда.Ру", работникам смогут частично сохранить компенсации. Политик считает, что благодаря данному решению удастся сохранить рабочие места и снизить издержки работодателей.
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