Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.08.2020 : 73,4321
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.08.2020 : 87,3401
В Германии хотят ввести сокращённую рабочую неделю
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 16:41

В Германии хотят ввести сокращённую рабочую неделю

Министерство труда в Германии приняло решение ввести в стране сокращённую рабочую неделю. Теперь граждане будут работать четыре дня в неделю.

Чиновники считают, что данная мера поможет стране преодолеть последствия эклномического кризиса.

"Нужны хорошие и прагматичные идеи, чтобы вместе пройти через кризис", — заявил глава министерства Хубертус Хайль.

Как сообщает "Правда.Ру", работникам смогут частично сохранить компенсации. Политик считает, что благодаря данному решению удастся сохранить рабочие места и снизить издержки работодателей.

Мир

В Минске за участие в протестах задержали более 500 человек

В Минске за участие в протестах задержали более 500 человек

Всем им предстоит провести в камере от 7 до 25 суток.

Читать полностью
Швейцария отменила карантин для российских туристов

Швейцария отменила карантин для российских туристов

Однако регулярное авиасообщение между Россией и альпийской республикой ещё не восстановлено.

Читать полностью

Общество

Ущерб от беспорядков в Минске составил более $200 тысяч

Ущерб от беспорядков в Минске составил более $200 тысяч

Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Минского горисполкома Владимир Лебедь.

Читать полностью
В Сочи установят контейнеры для утилизации одноразовых масок и перчаток

В Сочи установят контейнеры для утилизации одноразовых масок и перчаток

Антибактериальные контейнеры для утилизации масок и перчаток, использующихся для защиты от коронавируса, появятся в Сочи.

Читать полностью

Новости