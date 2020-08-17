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В сочинском дельфинарии белуха укусила за ногу 11-летнего ребёнка
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  • Опубликована сегодня в 18:29

В сочинском дельфинарии белуха укусила за ногу 11-летнего ребёнка

В дельфинарии, расположенном в Адлерском районе Сочи, белуха укусила за бедро 11-летнего мальчика.

"По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение", — сообщил представитель СК России по Краснодарскому краю.

В местных СМИ появилась информация о том, что в сочинскую больницу обратился 11-летний ребёнок с раной бедра. По его словам, он шёл с мамой, когда вдруг его укусила "большая рыба".

Мать ребёнка заявила, что не будет обращаться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сами обратили внимание на публикацию и решили провести доследственную проверку.

Киты-белухи и дельфины-афалины — самые популярные артисты в дельфинариях. Часто туристам после окончания представления разрешают за дополнительную плату сфотографироваться с морскими животными.

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