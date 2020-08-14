В Минске за участие в акциях протеста задержано более 500 человек. Всем им предстоит провести в камере от 7 до 25 суток. Такие данные приводит Верховный суд Белоруссии.

"В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста", — сообщает пресс-служба суда.

В списке 566 человек. Все они участвовали в митингах 11 августа.

Стоит напомнить, что акции протеста буквально захлестнули Белоруссию в день президентских выборов. Как сообщает "Правда.Ру", митинги проходят каждый день, начиная с 9 августа. Люди требуют отставки президента Александра Лукашенко. В общей сложности было задержано более 6 тыс. граждан.