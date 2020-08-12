Власти белорусской столицы оценили размер материального ущерба, который был нанесён городу в результате протестов. Согласно предварительным данным, он составил более $200 тысяч (это более 500 тысяч белорусских рублей).

Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Минского горисполкома Владимир Лебедь.

Участники протестов повредили остановки городского транспорта, тротуары, дорожные знаки, светофоры, а также парковые зоны и клумбы.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению облика Минска.

В общей сложности за последние три дня в столице Белоруссии задержали более 6 тысяч участников митингов.