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Ущерб от беспорядков в Минске составил более $200 тысяч
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  • Опубликована сегодня в 16:58

Ущерб от беспорядков в Минске составил более $200 тысяч

Власти белорусской столицы оценили размер материального ущерба, который был нанесён городу в результате протестов. Согласно предварительным данным, он составил более $200 тысяч (это более 500 тысяч белорусских рублей).

Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Минского горисполкома Владимир Лебедь.

Участники протестов повредили остановки городского транспорта, тротуары, дорожные знаки, светофоры, а также парковые зоны и клумбы.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению облика Минска.

В общей сложности за последние три дня в столице Белоруссии задержали более 6 тысяч участников митингов.

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