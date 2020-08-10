В провинции Сычуань (Китай) студентка медицинского колледжа скончалась после приёма анестетика, который её друг украл из операционной больницы.
Об этом сообщают китайские СМИ.
Известно, что умершая и её бойфренд изучали анестезиологию в медицинском колледже Южной Сычуани в Наньчуне.
Парня задержали сотрудники полиции. В чём именно его обвиняют пока неизвестно.
По словам источника, он и раньше воровал наркотические вещества из больницы.
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