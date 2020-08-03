Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.08.2020 : 74,1586
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.08.2020 : 87,2253
На круизном теплоходе в Нижнем Новгороде обнаружили коронавирус
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Опубликована вчера в 17:27

На круизном теплоходе в Нижнем Новгороде обнаружили коронавирус

На теплоходе "Александр Суворов", который 1 августа задержали в Нижнем Новгороде, у 9 членов экипажа обнаружили коронавирус. Об этом сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Всех заражённых доставили в больницу. В общей сложности на теплоходе находились 101 член команды и 254 пассажира.

Всех туристов отправли автобусами домой. Им выданы постановления о необхоимости соблюдать режим самоизоляции.

На борту провели санитарную обработку.

В связи с выявленными фактом нарушений прав пассажиров проводиться проверка.

Мир

У жены президента Бразилии обнаружили коронавирус

У жены президента Бразилии обнаружили коронавирус

Супруга президента Бразилии Мишель Болсонару сдала тест на определение коронавирусно инфекции, и он показал положительный результат.

Читать полностью
Россияне, задержанные под Минском, собирались работать на ПНС Ливии

Россияне, задержанные под Минском, собирались работать на ПНС Ливии

Граждане РФ, задержанные в Белоруссии, направлялись в Турцию, чтобы заключить контракт на охрану нефтяного объекта, подконтрольного ПНС Ливии. Эту информацию предоставила редакция Telegram-канала Reverse Side of theMedal.

Читать полностью

Общество

Как за спиной и за счет владельцев крупных девелоперских компаний ведут бизнес их топ-менеджеры

Как за спиной и за счет владельцев крупных девелоперских компаний ведут бизнес их топ-менеджеры

Порой коммерческие интересы компании сужаются до личной выгоды пары-тройки ведущих менеджеров, которых по большому счету, не интересует, что будет с другими сотрудниками и самим работодателем. Такое положение характерно практически для любой отрасли.

Читать полностью
В Сочи открылся этно-комплекс

В Сочи открылся этно-комплекс "Моя Россия"

Уникальный культурно-этнографический центр "Моя Россия" открылся после перезапуска выставочной программы.

Читать полностью

Новости