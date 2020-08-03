На теплоходе "Александр Суворов", который 1 августа задержали в Нижнем Новгороде, у 9 членов экипажа обнаружили коронавирус. Об этом сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.
Всех заражённых доставили в больницу. В общей сложности на теплоходе находились 101 член команды и 254 пассажира.
Всех туристов отправли автобусами домой. Им выданы постановления о необхоимости соблюдать режим самоизоляции.
На борту провели санитарную обработку.
В связи с выявленными фактом нарушений прав пассажиров проводиться проверка.
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