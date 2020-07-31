Супруга президента Бразилии Мишель Болсонару сдала тест на определение коронавирусной инфекции, и он показал положительный результат.
Как сообщает "Правда.Ру", первая леди государства узнала результаты тестирования 30 июля.
"Мишель Болсонару в четверг 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным", — заявили в пресс-службе президента Бразилии.
Сейчас 37-летняя Мишель Болсонару находится на карантине под наблюдением врачей из администрации главы государства Жаира Болсонару.
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