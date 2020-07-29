В двух районах Москвы ввели карантин по бешенству. Такое решение было принято мэрией города.
Дело в том, что у нескольких домашних животных в Южном и Новомосковском административных округах выявили бешенство.
Карантин будет действовать до 28 сентября.
Жителям данных районов запрещено вывозить с территории кошек и собак.
Если же домашему питомцу нужно покинуть карантинную зону, то нужно получить справку от ветеринара о том, что питомец здоров. Также в это время запрещено проводить выставки животных.
В период действия карантина эксперты советуют не заводить новых домашних питомцев.
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