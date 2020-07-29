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В двух района Москвы ввели карантин по бешенству
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  • Опубликована сегодня в 19:30

В двух района Москвы ввели карантин по бешенству

В двух районах Москвы ввели карантин по бешенству. Такое решение было принято мэрией города.

Дело в том, что у нескольких домашних животных в Южном и Новомосковском административных округах выявили бешенство.

Карантин будет действовать до 28 сентября.

Жителям данных районов запрещено вывозить с территории кошек и собак.

Если же домашему питомцу нужно покинуть карантинную зону, то нужно получить справку от ветеринара о том, что питомец здоров. Также в это время запрещено проводить выставки животных.

В период действия карантина эксперты советуют не заводить новых домашних питомцев.

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