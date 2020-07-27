В Москве двое мужчин пострадали от удара молнии во время сильной грозы. Их госпитализировали. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.
"В результате поражения молнией пострадали два человека. Они в состоянии средней степени тяжести доставлены в одну из городских больниц — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
Отмечается, что на место происшествия в течение 5-8 минут прибыли врачи "скорой помощи".
"В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни пострадавших нет", — добавили в департаменте.
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