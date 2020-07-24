Американский президент Дональд Трамп передумал отправлять войска в Ньюй-Йорк. Ранее он собирался таким способом справиться с ростом уровня преступности и беспорядками.
К такой идее лидера США мэр города отнесся негативно. Билл де Блазио заявил, что если в Нью-Йорк войдут войска, он подаст на президента в суд.
"Президент предложил отправить войска в Нью-Йорк — войска, федеральных агентов — я говорил об этом с президентом. Не думаю, что отправка федеральных войск или федеральных агентов в Нью-Йорк каким-то образом обоснована, и я сказал ему об этом. Там нет федеральной собственности, которая находится под угрозой, поэтому президент сказал, что услышал меня, он сказал, что не будет этого делать", — сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
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