Шоколад может помочь вашему сердцу

Люди, которые едят шоколад, имеют на 10% меньше шансов заполучить болезни сердца, чем те, кто не ест шоколад совсем.

«Шоколад содержит несколько питательных веществ, которые могут принести пользу сердцу», - заявил автор исследования доктор Чаякрит Криттанавонг из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне.

Он отметил: «Это обсервационное исследование, означающее, что мы не можем утверждать, что употребление шоколада может предотвратить или уменьшить заболевания сердца. Однако мы можем видеть некоторые научные сигналы о том, что употребление шоколада, вероятно, полезно для сердце при определенных обстоятельствах ".

Кроме того, по словам Криттанавонга,

калории,

сахар,

молоко

и жир

в коммерческих шоколадных продуктах должны учитываться в контексте вашей диеты, особенно для тех, кто страдает ожирением или страдает диабетом.

Шоколад может помочь сохранить сердцебиение, способствуя здоровью кровеносных сосудов. Исследователи утверждают, что он содержит ряд полезных питательных веществ, таких как флавоноиды, которые могут снизить воспаление и повысить уровень хорошего (ЛПВП) холестерина.

Новый обзор, опубликованный 23 июля в Европейском журнале по профилактической кардиологии, включал шесть исследований с участием более 336 000 человек. Большинство из них были из Соединенных Штатов, почти 69 000 были из Швеции и 1200 из Австралии.

За здоровьем участников следили почти девять лет. Более 14 000 человек заболели сердечными заболеваниями и почти 4700 человек перенесли сердечный приступ.

Исследователи отметили, что существуют некоторые ограничения в обзоре. Они не могли контролировать факторы образа жизни, такие как физическая активность. И у них не было конкретных данных о типах шоколада, который ели люди.

Кардиолог д-р Джон Осборн из отделения кардиологии сердца в Далласе рассмотрел результаты и объяснил:

«Когда вы едите молочный шоколад, вы, в конечном итоге, получаете в основном жир и сахар с небольшим количеством шоколада».

Полезные питательные вещества поступают из самого шоколада, поэтому эксперты в области здравоохранения обычно рекомендуют темный шоколад, который содержит меньше ингредиентов, чем молочный шоколад, пояснил он.

По словам Осборна, еще одним ограничением обзора является то, что информация о питании поступала от людей, участвовавших в исследовании, вспоминая то, что они ели в прошлом. Люди могут забыть, что они ели, или могут не захотеть рассказать исследователям, что именно они имели.

«Если вы собираетесь использовать шоколад для его возможной пользы для здоровья, не ешьте больше унции темного шоколада в день. Хотя вы можете получать аналогичные питательные вещества из овощей и фруктов», - отметил Осборн.

Доктор Лен Хоровиц из больницы Lenox Hill в Нью-Йорке также просмотрел обзор и согласился с тем, что, хотя шоколад может иметь некоторые преимущества, «вам нужны правильные ингредиенты».

Если вы действительно хотите улучшить здоровье своего сердца, то лучше тренироваться, по крайней мере, три-четыре раза в неделю и стараться поддерживать здоровый вес тела.

«Эти меры намного полезнее, чем шоколад», - сказал он.