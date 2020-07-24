Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом-младшим

Две легенды бокса вернутся на ринг в этом году и сразятся в выставочном бою. Майк Тайсон, 54 года, встретится с 51-летним Роем Джонсом-младшим 12 сентября. Тяжеловесы будут сражаться с негабаритными перчатками.
В четверг Тайсон дразнил своих подписчиков в социальных сетях . «Я. НАЗАД», - подписал он свое видео во время тренировки. Тайсон неоднократно обещал вернуться на спортивную арену.
Бывший бесспорный чемпион мира в супертяжелом весе в последний раз сражался в июне 2005 года, уйдя в отставку после отказа продолжать после шестого раунда боя с Кевином МакБрайдом.
Джонс, который победил Джона Руиза и стал чемпионом мира в супертяжелом весе в 2003 году, в последний раз боролся в 2018 году. Джонс впервые начал свою карьеру в 154 фунтах и выиграл титулы в среднем, суперсреднем и полутяжелом весе, прежде чем перейти в тяжелый вес.
Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) заявила, что боксерский матч из восьми этапов состоится в Лос-Анджелесе.
«В этом матче рефери будет иметь право остановить бой, если он выйдет за пределы соревновательной выставки бокса», - говорится в заявлении. «Г-н Тайсон и г-н Джонс-младший должны будут представить все медицинские тесты CSAC для бойцов старше 40 лет, а также чрезвычайные положения CSAC, которые были приняты для замедления распространения COVID-19».
В Instagram Рой Джонс-младщий поделился видео, на котором, как оказалось, он и Тайсон подписывают документы CSAC, чтобы сделать бой официальным. В другом посте Джонс поделился плакатом, рекламирующим бой. «Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном произойдет!», - написал он. «Я всегда был готов и буду готов и в этот раз. Я хочу, чтобы все мои фанаты поддержали меня и настроились. Это будет эпично».
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