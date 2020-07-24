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Количество заболевших от коронавируса в США - более четырех миллионов
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  • Опубликована сегодня в 0:15

Количество заболевших от коронавируса в США - более четырех миллионов

По данным Университета Джона Хопкинса, число случаев коронавируса в США превысило 4 миллиона, около 144 000 американцев погибли в результате глобальной пандемии.

Мрачные потери делают Америку наиболее пострадавшей от коронавируса, с данными, превышающими 2,2 миллиона случаев в Бразилии и 1,2 миллиона в Индии.

В прошлом месяце в США наблюдалось возрождение вируса, так как некоторые штаты начали ослаблять ограничения по месту жительства, в частности, возникли горячие точки в Аризоне, Калифорнии, Флориде, Луизиане и Техасе.

В Калифорнии в настоящее время зарегистрировано более 425 000 подтвержденных случаев заболевания, а в Аризоне уровень инфицирования составляет 2127,5 на 100,00 жителей, что составляет более 2 процентов населения всего штата, согласно отчету NPR .

Около 59 600 человек были госпитализированы с COVID-19 в среду по всей стране, примерно на 300 меньше пика страны в апреле, сообщает CNN.

Штат Нью-Йорк, который потерял более 32 500 человек из-за вспышки коронавируса со времени вспышки заболевания в начале этого года, в последние недели резко сократилось число случаев заболевания. В понедельник мэр Билл де Блазио сказал, что Big Apple увидела свой первый день без подтвержденной смерти .

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