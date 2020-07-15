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В Свердловской области легковой автомобиль столкнулся с лосем
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  • Опубликована сегодня в 20:07

В Свердловской области легковой автомобиль столкнулся с лосем

14 июля около 23:30 на трассе Екатеринбург — Алапаевск Lada Largus сбила лося.

Пассажиры, находившиеся в салоне машины, — две женщины и 12-летний ребенок — получили травмы. Их доставили в Березовскую больницу.

Установлено, что водитель отвлекался во время движения автомобиля, поэтому и произошел наезд на животное.

"Пассажиры были пристегнуты штатными ремнями безопасности, в связи с чем им удалось избежать тяжелых травм", — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Лось погиб.

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