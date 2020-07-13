Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на источник "Голубая криница", расположенный в Могилёвской области, заявил, что для того, чтобы вылечиться от коронавируса, нужно употреблять мёд.
Общаясь с местными пчеловодами, белорусский лидер признался, что он тоже содержит пасеку.
"Сюда нужно приезжать от пандемии коронавируса лечиться. Мёд попробовал, окунулся и вылечился", — заявил Лукашенко.
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