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Лукашенко заявил, что коронавирус можно вылечить мёдом
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  • Опубликована сегодня в 20:35

Лукашенко заявил, что коронавирус можно вылечить мёдом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на источник "Голубая криница", расположенный в Могилёвской области, заявил, что для того, чтобы вылечиться от коронавируса, нужно употреблять мёд.

Общаясь с местными пчеловодами, белорусский лидер признался, что он тоже содержит пасеку.

"Сюда нужно приезжать от пандемии коронавируса лечиться. Мёд попробовал, окунулся и вылечился", — заявил Лукашенко.

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