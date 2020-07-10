В Красноярском крае на 39-летнюю местную жительницу напал дикий медведь. После нападения животного пострадавшую обнаружил ее муж. Он повез ее в больницу, но женщина скончалась в машине "скорой помощи" от полученных травм.
По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Владимира Юрченко, инцидент произошел в Енисейском районе.
"На озере Лесное, это недалеко от поселка Байкал, женщина шла по лесу по дороге возле озера. Предположительно, на нее напал медведь. Женщина была одна", — сообщил он.
В настоящее время на месте ЧП работают следователи и сотрудники полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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