В Красноярском крае на 39-летнюю местную жительницу напал дикий медведь. После нападения животного пострадавшую обнаружил ее муж. Он повез ее в больницу, но женщина скончалась в машине "скорой помощи" от полученных травм.

По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Владимира Юрченко, инцидент произошел в Енисейском районе.

"На озере Лесное, это недалеко от поселка Байкал, женщина шла по лесу по дороге возле озера. Предположительно, на нее напал медведь. Женщина была одна", — сообщил он.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и сотрудники полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.