С 15 июля в Московской области могут отменить некоторые ограничения, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
В рамках нового этапа снятия ограничений планируется возобновить работу пляжей, аттракционов и ресторанов.
"Третий этап на носу. Наш задача к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, открыть пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача", — сказал Воробьев.
Но на данный момент в Подмосковье запрещены массовые мероприятия. Также жителей призывают носить маски.
Американский полицейский сбежал в Россию из-за полицейского произвола
Когда Дуган служил в американской полиции, он стал свидетелем того, как его коллеги расстреляли мужчину за неправильную парковку.
Белоруссия отказалась от помощи Всемирного банка и требований ввести карантин
Всемирный банк проявил интерес к тому, какие методы использует Белоруссия в борьбе с коронавирусом.
Курорт "Роза Хутор" предлагает необычные гостиницы
Несколько необычных гостиниц открылись в комплексе "Моя Россия" курорта "Роза Хутор".
Студентам могут повысить стипендии до уровня МРОТ
Так, размер стипендий за успешную учебу планируют поднять до уровня минимального размера оплаты труда.