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  • Опубликована сегодня в 20:24

С 15 июля в Подмосковье откроются пляжи и аттракционы

С 15 июля в Московской области могут отменить некоторые ограничения, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

В рамках нового этапа снятия ограничений планируется возобновить работу пляжей, аттракционов и ресторанов.

"Третий этап на носу. Наш задача к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, открыть пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача", — сказал Воробьев.

Но на данный момент в Подмосковье запрещены массовые мероприятия. Также жителей призывают носить маски.

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