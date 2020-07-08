С 15 июля в Московской области могут отменить некоторые ограничения, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

В рамках нового этапа снятия ограничений планируется возобновить работу пляжей, аттракционов и ресторанов.

"Третий этап на носу. Наш задача к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, открыть пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача", — сказал Воробьев.