В России предлагают повысить стипендии студентам. Так, размер стипендий за успешную учебу планируют поднять до уровня минимального размера оплаты труда. Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей.
Такая рекомендация содержится в аналитическом докладе "Уроки "стресс-теста": вузы в условиях пандемии и после нее". Что касается стипендии для аспирантов, то она будет увеличена до размера средней заработной платы в регионе.
Правда, в высших учебных заведения, мало в это верят.
"Это, конечно, очень желаемая вещь и справедливая.
Я знаю, что студент получает 1600 рублей в месяц, а аспирант немногим больше. Но это совершенно никакой не стимул. Конечно, было бы здорово повысить стипендии", — считает декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при Президенте России Александр Чичин.
Также он добавил, что согласно принятым поправкам, минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума, что вполне соотносится с необходимостью повышения стипендий студентам и аспирантам.
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