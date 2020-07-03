Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что СССР распался не в результате объективных причин, а из-за безответственного отношения всего лишь одного человека — Михаила Горбачева.

Он напомнил соотечественникам о том, что многие люди помнят период 1990-х гг., многие помнят, что было в 1980-е гг. Володин считает, что люди помнят то, что "была большая страна".