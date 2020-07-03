Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что СССР распался не в результате объективных причин, а из-за безответственного отношения всего лишь одного человека — Михаила Горбачева.
Он напомнил соотечественникам о том, что многие люди помнят период 1990-х гг., многие помнят, что было в 1980-е гг. Володин считает, что люди помнят то, что "была большая страна".
"Во многом именно из-за того, что он был с такими способностями, и из-за того, что не было у него понимания, насколько ответственна эта должность, страны не стало", — сказал Володин журналистам.
Американский полицейский сбежал в Россию из-за полицейского произвола
Когда Дуган служил в американской полиции, он стал свидетелем того, как его коллеги расстреляли мужчину за неправильную парковку.
Белоруссия отказалась от помощи Всемирного банка и требований ввести карантин
Всемирный банк проявил интерес к тому, какие методы использует Белоруссия в борьбе с коронавирусом.
Ярославская область сформировала аквакультурный кластер полного цикла
В июле этого года аквакультурный кластер Ярославской области выйдет на новый уровень — пройдет окончательное зарыбление рыбоводческого комплекса, построенного на принципах УЗВ по производству клариевого сома.
Выгодные пакетные туры на "Роза Хутор"
Только до 15 июля при покупке онлайн "Роза Хутор" предлагает весьма привлекательные тарифы на пакеты с проживанием.