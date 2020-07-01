Джон Дуган, полицейский из США, год назад получил политическое убежище в России. Теперь он решил объяснить, почему ему пришлось бежать из страны.
Когда Дуган служил в американской полиции, он стал свидетелем того, как его коллеги расстреляли мужчину за неправильную парковку. Он сообщил об этом случае руководству, но его показания так и не были переданы в высшие инстанции. Тогда Джон создал сайт, на котором каждый жител США мог оставить информацию о произволе со стороны полицейских.
Сайт стал популярным, и за полицейским стали следить сотрудники ФБР. Сначала Джон Дуган сбежал в Канаду, а потом — в Россию.
"У вас, говорят, тоже есть проблемы в полиции — взятки. Будь я на месте преступника, лучше бы я дал российскому полицейскому взятку, чем предпочел быть застреленным копом в США за неправильную парковку", — утверждает он.
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