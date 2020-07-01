Джон Дуган, полицейский из США, год назад получил политическое убежище в России. Теперь он решил объяснить, почему ему пришлось бежать из страны.

Когда Дуган служил в американской полиции, он стал свидетелем того, как его коллеги расстреляли мужчину за неправильную парковку. Он сообщил об этом случае руководству, но его показания так и не были переданы в высшие инстанции. Тогда Джон создал сайт, на котором каждый жител США мог оставить информацию о произволе со стороны полицейских.

Сайт стал популярным, и за полицейским стали следить сотрудники ФБР. Сначала Джон Дуган сбежал в Канаду, а потом — в Россию.