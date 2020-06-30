В июле этого года аквакультурный кластер Ярославской области выйдет на новый уровень — пройдет окончательное зарыбление рыбоводческого комплекса, построенного на принципах УЗВ по производству клариевого сома. Этот вид популярной и доступной по цене рыбы поступит на прилавки области уже к концу осени и расширит линейку производимых в регионе рыб и морепродуктов. Уже здесь выращивают
- радужную форель,
- балтийского сига,
- осетровых,
- крымских мидий и устриц.
Общий объем инвестиций в аквакультурную отрасль области превышает 800 млн рублей.
Клариевый сом, производимый предпринимателем Владимиром Салахутдиновым, будет продаваться в регионе под маркой СОМBEST в магазинах и поставляться на предприятия общепита. В планах предпринимателя выйти к концу 2020-го на производственную мощность в 16 тонн рыбы, а с 2021 отгружать покупателям до 50 тонн рыбы в год.
Заместитель председателя правительства Ярославкой области Валерий Холодов отметил, что создание кластера подразумевает и тот факт, что поставщиками кормов на предприятия аквакультуры являются местные компании, в частности "ИнАгроБио", а поставщиком и технологическим консультантом — ООО "Русакватекхника". Создание и развитие кластера предусмотрено в комплексной социально-экономической программе развития региона "10 точек роста", утвержденной губернатором региона Дмитрием Мироновым. Программа предусматривает возмещение 30% затрат на приобретенное оборудование при строительстве комплексов УЗВ и предоставление займа на льготных условиях на закупку мальков и кормов.
С момента открытия производства СОМBEST для студентов Пошехонского аграрно-политехнического колледжа с отделения "Ихтиология и рыбоводство" предусмотрены места для прохождения практики по профилю, а также возможно последующее трудоустройство.
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