В Вашингтоне участники протестов повредили статую Эндрю Джексона — седьмого президента США.
Сообщается, что четырем вандалам уже предъявили обвинения в порче имущества федеральной собственности.
Прокурор округа Колумбия заявил, что протестующие должны понести ответственность за такие поступки.
"Ваше агрессивное поведение и преступные действия не останутся безнаказанными", — приводятся в пресс-релизе министерства юстиции США слова исполняющего обязанности прокурора округа Колумбия Майкла Шервина.
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