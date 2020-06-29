В Вашингтоне участники протестов повредили статую Эндрю Джексона — седьмого президента США.

Сообщается, что четырем вандалам уже предъявили обвинения в порче имущества федеральной собственности.

Прокурор округа Колумбия заявил, что протестующие должны понести ответственность за такие поступки.