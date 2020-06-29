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В США вандалы повредили статую президента Эндрю Джексона
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  • Опубликована сегодня в 0:17

В США вандалы повредили статую президента Эндрю Джексона

В Вашингтоне участники протестов повредили статую Эндрю Джексона — седьмого президента США.

Сообщается, что четырем вандалам уже предъявили обвинения в порче имущества федеральной собственности.

Прокурор округа Колумбия заявил, что протестующие должны понести ответственность за такие поступки.

"Ваше агрессивное поведение и преступные действия не останутся безнаказанными", — приводятся в пресс-релизе министерства юстиции США слова исполняющего обязанности прокурора округа Колумбия Майкла Шервина.

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